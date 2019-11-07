Улан-Удэ, , 14:24 — REGNUM В столице Бурятии 102-летие Великой Октябрьской социалистической революции отметили праздничным концертом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения КПРФ, концерт на площади Революции прошёл под лозунгами, «Я родился в Советском Союзе».

После концерта состоялось шествие к памятнику Владимира Ленина центральной на площади Советов. Как отмечается, участники возложили цветы в знак уважения «гению человечества, выдающемуся революционеру, основателю советского государства».

«Колонна прошла по улице Ленина до площади Советов в сопровождении сотрудников ГИБДД. У памятника Ленину были возложены красные гвоздики, ветераны исполнили песню «Ленин всегда живой», — сообщили в рескоме.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в Москве около 4 тыс. человек приняли участие в торжественном марше в честь военного парада 1941 года на Красной площади. Который, в свою очередь, был посвящён Октябрьской революции.

Подробнее: В Москве состоялся марш в честь парада 7 ноября 1941 года

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