Токио, , 15:39 — REGNUM Руководитель студии Guerilla Games Герман Хульст стал новым главой Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Об этом 7 ноября сообщает сайт gamesindustry.biz.

Теперь под руководством Хульста окажутся 14 внутренних студий компании. При этом Сюхэй Ёсида, ранее занимавший эту должность, станет руководить работой «более мелких и независимых студий».

Напомним, Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios — это одно из подразделений компании Sony Interactive Entertainment, основанное в 2005 году. Сейчас компания находится на стадии реструктуризации перед выходом новой консоли PlayStation 5.

Читайте ранее в этом сюжете: Патч не помог: игроки так и не смогли запустить Red Dead Redemption 2 на PC