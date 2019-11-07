Ростов-на-Дону, , 14:20 — REGNUM Слушание дела о подготовке теракта в время концерта певца Филиппа Киркорова в Махачкале начнется 13 ноября. Оно будет проходить Южном окружном военном суде, сообщили 7 ноября в пресс-службе судебной инстанции.

На скамье подсудимых окажутся четверо подозреваемых в совершении покушения — Габибула Х., Самир И., Хидирнеби К. и Шамиль М. Их задержали в октябре 2017 года. У них при обыске было найдено самодельное взрывное устройство. Обвинение подозреваемым предъявлено по статьям УК РФ о подготовке террористического акта, незаконном изготовлении и обороте оружия.

Самого «короля российской эстрады» к делу в качестве потерпевшего и свидетеля не привлекают.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале планировался в мае 2017 года. Позже один из подозреваемых заявил, что планировался не теракт, а убийство Киркорова, за которое ему якобы заплатил 2 млн рублей юморист и телеведущий Максим Галкин. Однако его заявление сочли попыткой увести следствие по ложному пути.