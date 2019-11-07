Гонконг, Китай, , 14:27 — REGNUM Новые протестные акции готовятся в Гонконге в ближайшие дни. Об этом предупреждает Генеральное консульство РФ в данном специальном административном районе Китая.

Ссылаясь на данные из соцсетей дипмиссия сообщает, что протесты пройдут 8 ноября в районе Mongkok Kwai Chung, 9 ноября в районе Admiralty, 10 ноября в районе Tuen Mun, а 11 ноября в районе Tseung Kwan O.

В сообщении Генконсульства, рекомендуется не посещать в данные дни в Гонконге места, где собираются большие скопления людей, а также следить за ходом новостей прежде чем совершать поездки по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге постоянно продолжаются с лета 2019 года. Поводом для них стал законопроект о выдаче правонарушителей на материковый Китай. Местные власти давно отказались от данной инициативы, но протесты не прекращаются.

Из-за массовых беспорядков возможен перенос срока выборов в регионе.