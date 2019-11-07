Нью-Йорк, США, , 14:44 — REGNUM Компания Rockstar Games выпустила специальный патч, чтобы исправить проблемы с запуском PC-версии игры Red Dead Redemption 2. Как оказалось, неполадку так и не удалось устранить, сообщил портал PCGamesN 6 ноября.

В Rockstar заявили, что обновление решит проблемы, с которыми столкнулись геймеры. Однако игроки заявили об обратном — уже прошло два дня с момента релиза Red Dead Redemption 2, однако они так и не могут запустить игру.

Напомним, версия Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров вышла 5 ноября 2019 года. Игра оказалась настолько требовательной, что её нельзя запустить на максимальных настройках графики ни на одной из существующих видеокарт.