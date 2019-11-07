Чебаркуль, Челябинская область, , 14:09 — REGNUM В Челябинской области обвиняемый по трём статьям Уголовного кодекса России Сергей Ковригин пока остаётся мэром Чебаркуля. Информация о нём размещена на сайте горадминистрации.

Родился Ковригин 14 мая 1978 года. Является коренным чебаркульцем. Город он возглавил 7 декабря 2015 года. Его избрали городские депутаты.

Как сообщало ИА REGNUM, задержан чиновник был 1 марта. Ему вменили три статьи УК России, в том числе получении взятки. Расследование подходит к концу.

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