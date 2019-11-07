Ставрополь, , 14:07 — REGNUM Дети, которых доставили в больницу с поезда Владикавказ — Москва, ехали из санатория в Ставропольском крае в Брянскую область. Они должны были пересесть в столицу на поезд в Брянск.

По словам заместителя главы управления Роспотребнадзора в Ставропольском крае Ирины Ковальчук, школьники отдыхали в санатории «Смена» в Кисловодске, который принадлежит Федеральному медико-биологическому агентству. Устанавливать причину появления у детей признаков кишечной инфекции обязали сотрудников территориального управления ФМБА в городе Лермонтове, в ведении которого находится этот санаторий, пишет ТАСС.

Между тем, врио главы департамента образования Брянской области Елена Егорова сообщила информагентству, что дети из области лечатся в данном санатории уже не первый год и проблем до этого никогда не было.

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Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 6 ноября, в Москве были госпитализированы 29 несовершеннолетних пассажиров поезда Владикавказ — Москва. Дети возвращались из санатория на Кавминводах, однако в пути им стало плохо.