Симферополь, , 14:09 — REGNUM В 2019 году в Республике Крым умерло на 16 младенцев больше, чем в прошлом году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Крымстата.

«За январь-май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество детей, умерших в возрасте до года, увеличилось на 16 и составило 39 человек», — отметили в Крымстате.

При этом, по данным специалистов, за это время в республике уменьшилось число родившихся на 4%, а число умерших увеличилось на 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымских статистиков, за первые пять месяцев 2019 года в республике родились более 7 тысяч, а умерло — 12 тысяч человек.

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