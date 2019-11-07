Симферополь, 7 ноября 2019, 14:09 — REGNUM В 2019 году в Республике Крым умерло на 16 младенцев больше, чем в прошлом году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Крымстата.
При этом, по данным специалистов, за это время в республике уменьшилось число родившихся на 4%, а число умерших увеличилось на 2%.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымских статистиков, за первые пять месяцев 2019 года в республике родились более 7 тысяч, а умерло — 12 тысяч человек.
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