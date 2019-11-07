Москва, , 14:06 — REGNUM Комитет солдатских матерей снял с должности своего председателя Флеру Салиховскую после её заявлений об инциденте в Забайкалье, заявил 7 ноября замглавы организации Андрей Курочкин.

По его словам, в комитете не согласны с позицией Салиховской о том, что в армии нет дедовщины. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя было принято 2 ноября, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Салиховская заявила, что причиной трагедии в Забайкальском крае, где солдат-срочник расстрелял восьмерых сослуживцев, мог стать стресс военнослужащего, в во избежание новых убийств солдатами своих сослуживцев необходимо ограничить возможности использования интернета.

Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в военной части 54 160 в Забайкальском крае. Погибли восемь человек, четверо солдат-срочников, двое контрактников и два офицера. Шамсутдинову грозит пожизненное.

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