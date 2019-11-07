Киев, , 14:06 — REGNUM Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил в ДНР и ЛНР партию гуманитарной помощи, сообщили 7 ноября в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Через контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое» на неподконтрольную территорию проследовали два грузовика с гуманитарным грузом (продуктовые наборы, мебель) от МККК общим весом 16,48 тонны», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луганск прибыл 90-й гуманитарный конвой из России. Российские спасатели доставили в ЛНР более 134 тонн груза, в частности продуктовые наборы для детей в возрасте до трёх лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Луганск прибыл 90-й гуманитарный конвой из России