Киев, 7 ноября 2019, 14:06 — REGNUM Международный комитет Красного Креста (МККК) отправил в ДНР и ЛНР партию гуманитарной помощи, сообщили 7 ноября в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луганск прибыл 90-й гуманитарный конвой из России. Российские спасатели доставили в ЛНР более 134 тонн груза, в частности продуктовые наборы для детей в возрасте до трёх лет.
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