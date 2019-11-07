7 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Игорь Свирин, , 14:36 — REGNUM В начале ноября Минстрой России обнародовал первый в стране индекс качества городской среды, при ознакомлении с которым выяснилось, что лидером Подмосковья стал город Реутов. Тот самый Реутов, в отдельных районах которого начисто отсутствуют зеленые насаждения, в разы превышены высотность и плотность застройки, отсутствует социальная, бытовая и культурная инфраструктура. Будем считать, что произошло досадное недоразумение. Возможно, экспертам показали старую часть города, а сами они, будучи не местными, не знали, что город разделен на две части, и оценили то, что увидели. Поэтому мягко и корректно укажем чиновникам на их ошибки.

Реутов Илья Нелюбин

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Работа по оценке качества городской среды, итогом которой стал представленный Минстроем индекс, велась с 2016 года, сообщает нам сайт ведомства. Методика неоднократно корректировалась и дорабатывалась. Специалисты опирались на международный опыт мониторинга состояния городов, изучили свыше 150 систем оценок и выделили более 200 показателей, которые могут быть использованы и в России.

Итогом проделанной работы стал документ, в котором учтены ключевые современные принципы развития городов: «приоритет пешеходной доступности, возможность разнообразного досуга и минимизация временных затрат на дорогу до работы, разнообразие типов общественных пространств в городе, разнообразие доступной инфраструктуры. Доля городов с благоприятной городской средой станет базовым значением, от которого будет рассчитываться рост, заданный национальным проектом «Жилье и городская среда»».

Церковь Казанской иконы Божией Матери. Реутов Lodo27

Однако вернемся в Подмосковье. На посвященной Реутову странице проекта (https://xn----dtbcccdtsypabxk.xn--p1ai/#/cities/907), мы увидим, что город набрал 252 балла из 360 возможных и занял первое место в области, а в федеральном списке уступил лишь Москве и Санкт-Петербургу. Также стоит обратить внимание на то, что показатели, из которых и сложился общий бал, собрали больше половины из возможных в каждой номинации баллов. Перечислим их, когда будем сравнивать с имеющейся в нашем распоряжении информации.

Итак, номинация «Жилье и прилегающие пространства» — 49 баллов, что составило более половины от максимального количества баллов. Вновь напомню, что город состоит из двух частей и к историческому центру принципиальных претензий нет. А вот что сообщают о новых кварталах их жители в своем обращении к губернатору Воробьеву и прочим ответственным лицам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв Kremlin.ru

Проект планировки микрорайона 10−10А (ЖК Новокосино — 2. — прим. ИА REGNUM) подготовлен с нарушение норм в области градостроительного проектирования. В указанных при застройке расчётах приведены заведомо ложные показатели застройки жилыми домами… В частности, полностью не учтен жилой 25-этажный дом (Юбилейный пр., 59), это — 22 088 кв. м (поэтажная площадь жилого дома (без учета первого этажа). Посчитав по нормативам реальную суммарную поэтажную площадь жилых домов, доводим до вашего сведения, что суммарная поэтажная площадь жилых домов — 786 845 кв. м. при заявленных 480 048 кв. м.

Высота и плотность жилой и коммерческой застройки таковы, что буквально не осталось свободного клочка земли. Под предлогом завершения недостроенных домов продолжают строить новое жилье. Для чего изымают последние зеленые зоны и участки под социальную инфраструктуру. Что касается безопасности, то, как следует из официального ответа областного МЧС, «в расчетное время пожарные наряды до горящих объектов не доберутся». А от себя добавлю, что и добравшись не везде смогут подъехать к очагам возгорания.

Еще один параметр из индекса Минстроя «Озелененные пространства» также набрал больше половины от максимального количества баллов. Как его высчитывало ведомство, мне неведомо, но вот как в реальности обстоят дела, осведомлен хорошо. «На текущий момент дефицит озеленённых территорий составляет 84,43 га, а парковых зон — 90%». Вот, наверное, не нарадуются зажатые между тремя шоссе, железной дорогой, живущие невдалеке от свалки Кучино и МСЗ жители Южного Реутова, читая индексы Минстроя.

Пожарная машина пытается протиснуться во дворе © ИА REGNUM

Позиция «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства» вновь оказалась в зоне благоприятной городской среды. И действительно, с деловой инфраструктурой все более чем благополучно. Буквально на каждом углу встречаешь ТЦ, БЦ, фитнес-залы и тому подобное. Только вот среди этого всего благолепия вряд ли найдешь общественную инфраструктуру, и уж тем более не встретишь социальной и культурной.

Местные жители давно и тщетно требуют от властей создать парки культуры и отдыха, Дом культуры, площадки для занятий спортом, построить детсады и школы, пожарную часть, станцию скорой помощи и поликлиники для детей и взрослых.

Нельзя обойти вниманием заявленный «приоритет пешеходной доступности», он таков: чтобы отвести ребенка в детский сад, нужно пройти по единственной дороге с переходом под ж/д путями и потратить на это не менее получаса, зимой на этот путь времени потребуется еще больше. А если везти на автомобиле, то придется проезжать через МКАД, и время, которое вы потратите, будет зависеть от воли божьей и вашего везения. Так же, а иногда и значительно хуже, обстоят дела с не вошедшими в рассмотрение индексами благополучия.

Улица Некрасова. Реутов (сс) Илья Нелюбин

Отмечу, что ни на сайте Минстроя России, ни на отдельном сайте Индекс-городов.рф. не удалось обнаружить деталей того, как, собственно, проводились исследования. Однако убежден в том, что, если бы были приняты во внимание проблемы жителей Южного Реутова, данный наукоград не смог бы возглавить список наиболее благоприятных городов Подмосковья.

С другой стороны, всем хорошо известна «мировоззренческая подвижность» тех, кто составлял методику и проводил исследования, что, если вдруг выясниться, что некоторые проблемы прошли мимо их внимания, удивительного в том не будет.