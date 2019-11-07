деревня Кормовищ, , 14:02 — REGNUM В Пермским крае жителя деревни Кормовище Лысьвенского района обвиняют в убийстве жены и трехлетнего сына. Мужчина заключен под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, преступление совершено 3 ноября. Беременная 24-летняя женщина и мальчик были зарезаны, затем злоумышленник совершил поджог дома, чтобы замести следы убийства. Тела с множественными ножевыми ранениями обнаружены после тушения пожара. Глава семейства пострадал при пожаре и был госпитализирован.

Мотивы преступлении выясняются. Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего и женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).