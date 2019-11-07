Курск, , 14:01 — REGNUM В Курске возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего доцента одного из вузов, который подозревается в получении взятки за незаконные действия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

По версии следствия, доцент 13 июня получил 30 тысяч рублей от студента очного отделения. Деньги предназначались ему за написание выпускной квалификационной работы, отчетов по практике, положительных отзывов и ходатайств к выпускной квалификационной работе.

Следователи считают, что мужчина мог получать взятки и от других студентов. Выясняются все обстоятельства преступления, назначены экспертизы.