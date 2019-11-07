Варна, Болгария, , 14:00 — REGNUM «Мы поддерживаем справедливую борьбу народов Латинской Америки против нещадной их эксплуатации со стороны американской и местной буржуазии», — заявили в своей резолюции участники состоявшейся 26−27 октября в болгарской Варне 2-й конференции Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта.

Лидеры левых и антифашистских организаций из 10 стран отметили, что протесты в Эквадоре начались после того, как президент Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на бензин и дизтопливо, что привело к росту цен. В нескольких городах страны начались митинги, участники которых требовали отменить реформу. В ответ на это президент Эквадора ввёл чрезвычайное положение.

«Уличные протесты вспыхнули в столице Чили 18 октября, — напомнили участники конференции. — Они были вызваны повышением цен на проезд в метро. Выступления трудящихся переросли в массовые антиправительственные протесты против социально-экономических проблем, включая большой разрыв между доходами богатых и бедных. Протесты сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией, в результате которых погибли 18 мирных жителей».

Кроме того, президент Бразилии, «с приходом которого в стране установилась жесточайшая проамериканская диктатура», приказал армии готовиться к подавлению протестов».

«Мы поддерживаем народ Венесуэлы и ее президента Николаса Мадуро против попыток империалистов США установить в стране подконтрольный им режим, — сказано в резолюции ЕМААФ. — Мы выступаем против действий США, которые ведут жестокую политику геноцида по усилению блокады и финансовому преследованию кубинского государства, а также препятствующих поставкам топлива на Кубу».

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