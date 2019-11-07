Симферополь, 7 ноября 2019, 14:03 — REGNUM За январь-май 2019 года в Крыму родились более 7 тысяч, а умерли — 12 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM 6 ноября сообщили в пресс-службе Крымстата.
При этом ни в одном районе республики число родившихся не превысило число умерших.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что за прошедшие пять лет в республике на 7,5% уменьшилась общая смертность и на 40% — младенческая смертность.
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