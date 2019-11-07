Ташкент, , 13:56 — REGNUM Решительные шаги к реформированию системы высшего образования Узбекистана призвал сделать советник президента республики по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Шерзод Кудбиев, сообщает 7 ноября издание Kun.uz.

«Негативные явления можно увидеть и в Ташкентском государственном университете экономики», — отметил Кудбиев. По его словам, руководство университета и преподавательский состав не добились результатов, которые ожидал президент республики.

Советник главы государства добавил, что в университете распространена коррупция. «Как сказал президент, назад дороги нет, все мосты сожжены», — сказал Кудбиев о борьбе с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Узбекистане уводили ректора Ташкентского государственного экономического университета Баходира Ходиева. На его место был назначен первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Конгратбай Шарипов.

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