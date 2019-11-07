Москва, , 14:02 — REGNUM Более 40% жителей России выбрали свою профессию, исходя из уровня дохода. Еще 32% сделали свой выбор под влиянием членов семьи, такие данные приводит 7 ноября сервис по поиску работы Работа.ру.

Будущий доход стал главным фактором для 41% опрошенных. Перспективы карьерного роста повлияли на решение о профессии 27% респондентов, еще 16% определились под влиянием друзей.

Для 7% опрошенных решающим оказалось мнение преподавателей, для 6% — рейтинги вузов и профессий, а 4% решили следовать жизненному пути известных людей.

Опрос проводился в октябре на всей территории России, в нем приняли участие более 7 тыс. человек старше 18 лет.

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