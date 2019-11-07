Омск, , 13:49 — REGNUM Форум молодёжных лидеров России и Казахстана в Омске завершился подписанием двухсторонних соглашений между молодёжными неправительственными организациями. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 ноября в правительстве Омской области.

Молодёжный форум проходил в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Участники молодёжного форума обсудили развитие добровольчества и сельской молодёжи. Также обсуждались медиатренды и сотрудничество молодых дипломатов.

По итогам форума подписано семь двухсторонних соглашений между молодёжными неправительственными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана стартовал в Омске 6 ноября. В Форуме молодёжных лидеров двух стран приняли участие более 100 человек.

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