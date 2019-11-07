Бангкок, , 13:44 — REGNUM Посольство России в Таиланде проверяет информацию, опубликованную в СМИ, по поводу гибели российского гражданина на пляже острова Пхукет. Данное сообщение разместило дипломатическое представительство РФ 7 ноября на своей странице в Facebook.

«Консульский отдел посольства выясняет обстоятельства произошедшего и при необходимости окажет все необходимое содействие в рамках своих полномочий», — говорится в заявлении.

Напомним, информацию о гибели туриста из России 7 ноября опубликовал портал The Thaiger. Журналисты сообщили, что отдыхающий утонул во время купания на пляже, где не было спасателей.