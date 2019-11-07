Москва, , 13:30 — REGNUM Составлен рейтинг седанов с самым экономичным расходом топлива в России. Топ составили специалисты портала «АвтоВзгляд».

В списке седанов с умеренным «аппетитом» оказались автомобили стоимостью менее 800 тыс. рублей и с расходом от 5,7 до 6,5 л на 100 км. Специалисты учитывали официальные данные расхода топлива, которые были заявлены производителем.

Первое место в этом рейтинге заняла немецкая модель Volkswagen Polo. В смешанном цикле этот автомобиль в модификациях с мотором TSI рабочим объёмом 1,4 л мощностью 125 л. с. расходует 5,7 л на 100 км. Такой же расход топлива и у модификаций с атмосферными моторами MPI максимальной мощностью 90 и 110 «лошадей».

На второй строчке рейтинга расположилась южнокорейская модель — KIA Rio. Расход топлива у этой машины тоже равен 5,7 л, однако лишь в одной комплектации — с 100-сильным мотором объёмом 1,4 л.

Тройку лидеров замыкает ещё один «кореец» — Hyundai Solaris. Его расход равен 5,7 л бензина на 100 км. Четвёртое и пятое места соответственно занимают Ravon R4 (6,2 л на 100 км) и Lada Granta (6,5 л на 100 км).

Ранее ряд СМИ сообщил, что с начала текущего года затраты на товары для авто и услуги для автовладельцев выросли на 22%.

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