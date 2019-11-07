Нур-Султан, , 13:22 — REGNUM Наиболее коррумпированные государственные органы в Казахстане назвала спикер Сената республики Дарига Назарбаева, сообщает 7 ноября агентство «Казинформ».

Она представила результаты международного исследования Transparency International по уровню коррупции в Казахстане. По её словам, наибольший уровень коррупции наблюдается в ведомствах, в которых гражданам приходиться неформально решать свои вопросы.

«Это полиция, госвузы, госколледжи, суд, управление градостроительного контроля, управление земельных отношений, миграционная служба», — сказала Назарбаева.

По её словам, самым распространённым способом получения неформального платежа для чиновников является волокита. «Люди просто платят за то, чтобы это все быстрее оформить», — добавила Назарбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября глава агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что в республике планируется ввести поощрение за отказ от коррупционных преступлений.

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