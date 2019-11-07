Ставрополь, , 13:19 — REGNUM Министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого задержали накануне, 6 ноября, во время заседания правительства. Главу ведомства подозревают в превышении полномочий, сообщил ИА REGNUM источник в правительстве края.

Информацию о задержании министра сотрудники пресс-службы ведомства, которым он руководит, корреспонденту ИА REGNUM комментировать отказались, сославшись на то, что это не входит в их компетенцию. Секретарь Алексея Когарлыцкого сообщила, что он находится с 7 ноября в отпуске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года имя Когарлыцкого упоминалось в связи с обысками, которые прошли в министерстве строительства, которым он руководит, и в министерстве физической культуры и спорта Ставрополья.

Следственные действия проводились в связи с расследованием уголовных дел о хищении бюджетных денежных средств при строительстве трех физкультурно-оздоровительных комплексов и при поставке оборудования для Ставропольского училища олимпийского резерва.

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Напомним, Алексей Когарлыцкий был назначен министром строительства и архитектуры Ставропольского края в июне 2018 года. Он сменил на этом посту Александра Золотарёва.