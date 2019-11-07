Челябинск, , 13:18 — REGNUM В Челябинске мэрия запустила новый опрос горожан по поводу судьбы автовокзала «Центральный», который находится недалеко от дворца спорта «Юность». Предыдущее прошло в августе, но его результаты не устроили чиновников.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в августе большинство участников опроса поддержали сохранение вокзала на нынешнем месте. Но оказалось, что среди проголосовавших было немало тех, которые проживают в других регионах, в том числе никак не связанных автобусным сообщением с Челябинском. Это и стало поводом для повторного опроса.

Теперь чиновники обещают, что на портале смогут проголосовать исключительно горожане. Определиться со своим мнением жители могут до 15 ноября.

Отметим, автовокзал «Центральный» является одним из спорных объектов. Не все приветствуют то, что он находится на нынешнем месте. Отметим, на территории «Юности» вокзал находится с 2011 года.