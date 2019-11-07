Москва, , 13:13 — REGNUM В России Министерство внутренних дел совместно с другими силовыми органами к концу 2021 года намерено разработать предложения по аресту криптовалют и других виртуальных активов, сообщает 7 ноября РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что соответствующий механизм МВД должно проработать с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, СКР, Минюстом, ФСБ, ФТС, ФСПП и Верховным судом.

Кроме того, информацию о том, что подобная мера обсуждается вместе с другими предложениями по борьбе с ИТ-преступлениями, также подтвердил представитель компании Group-IB.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что криптовалюты могут использоваться для отмывания денег, заявляла глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По её словам, анонимность криптовалют несёт риски для обычного денежного обращения и даёт широкие возможности для отмывания денег.

Набиуллина подчеркнула, что Банк России не допустит использования криптовалют на рынке России как денежных суррогатов.

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