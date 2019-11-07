Воронеж, 7 ноября 2019, 13:12 — REGNUM Мэр Воронежа Вадим Кстенин через СМИ попытался успокоить воронежцев, пообещав, что виадук на улице 9 января, закрытый на ремонт, вновь откроется 1 июня, а не 1 октября 2020 года, как заявлялось раньше. Об этом глава города сообщила на встрече с представителями СМИ 7 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, виадук по улице 9 января был полностью закрыт для проезда транспорта с 30 октября, что привело к масштабным пробкам в городе — фактически ежедневно по утрам в Воронеже регистрируются заторы в 8−9 баллов. Жалуются не только автомобилисты, но и те горожане, которые пользуются общественным транспортом — время пути значительно увеличилось.
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