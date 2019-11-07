Воронеж, , 13:12 — REGNUM Мэр Воронежа Вадим Кстенин через СМИ попытался успокоить воронежцев, пообещав, что виадук на улице 9 января, закрытый на ремонт, вновь откроется 1 июня, а не 1 октября 2020 года, как заявлялось раньше. Об этом глава города сообщила на встрече с представителями СМИ 7 ноября.

«Если бы мы не перекрыли путепровод в самые кратчайшие сроки, это могло бы привести к плачевным последствиям. Перед началом ремонта эксперты делали визуальные и инструментальные обследования виадука, но сейчас, когда происходит «вскрытие», мы видим, что все намного хуже, чем мы думали. Конструкции, которые были скрыты под слоем бетона и рельсами, оказались в критическом состоянии», — цитирует Кстенина РИА «Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, виадук по улице 9 января был полностью закрыт для проезда транспорта с 30 октября, что привело к масштабным пробкам в городе — фактически ежедневно по утрам в Воронеже регистрируются заторы в 8−9 баллов. Жалуются не только автомобилисты, но и те горожане, которые пользуются общественным транспортом — время пути значительно увеличилось.

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