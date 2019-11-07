Абакан, , 13:05 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о сильном ветре и гололедице.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра, 8 ноября в регионе ожидаются порывы сильного юго-западного ветра 15−18 м/с, в горах — до 24 м/с.

На дорогах будет гололедица. Спасатели просят жителей Хакасии проявить максимальную осторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое усиление ветра ожидается в Челябинской области.

Читайте также: В Челябинской области резко усилится ветер