Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Собак-помощников предлагают приравнять к собакам-поводырям в Петербурге. С таким предложением выступили депутаты Заксобрания Петербурга, единороссы Анастасия Мельникова и Денис Четырбок, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас в законе упоминается только один вид служебных собак — собаки-поводыри, которые помогают незрячим.

«Однако люди с ограниченными возможностями часто используют и собак-помощников, которые способны открывать и закрывать двери, ящики, приносить и подавать вещи, поднимать с пола упавшие предметы, включать и выключать свет и совершать ряд других полезных действий. На наш взгляд, статус собак-помощников должен быть приравнен к статусу собак-поводырей», — считает Четырбок.

Парламентарии полагают, что наличие такого законного статуса позволит владельцам собак-помощников получать компенсацию на их содержание, а также проходить с ними туда, куда доступ с обычными животными запрещен.

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