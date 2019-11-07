Тверь, , 12:58 — REGNUM Оперативная группа с участием сотрудников ГУ МЧС и водоканала будет создана в Тверской области для ликвидации последствий ливней. Поручение дал губернатор Игорь Руденя в ходе визита в Вышневолоцкий городской округ 7 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Губернатор проинспектировал ход восстановительных работ на аварийном участке автодороги «М10 — Гирино», на котором из-за подтопления произошло повреждение дорожного полотна. Оперативной группе с участием сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области и ООО «Тверь Водоканал» предстоит обследовать территорию, определить обстоятельства накопления воды, которое привело к повреждению автодороги.

Игорь Руденя в Вышневолоцком районе Пресс-служба правительства Тверской области

«Говоря о восстановлении дороги, надо учесть, что эти обстоятельства могут повториться. Надо делать пропускную способность с запасом, исходя из максимального потока», — сказал Игорь Руденя.

Также губернатор поручил установить в качестве обязательного требование к подрядчикам предоставлять полный фотоотчет о состоянии всех водопропускных сооружений при подготовке дорог к осенне-зимнему и весеннему периоду.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильного циклона, обрушившегося на Тверскую область 4−6 ноября, ряд региональных дорог (в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах) оказались затоплены или повреждены. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий, часть региональных дорог, пострадавших от дождей, уже открыта для движения, на других участках работаю специалисты. Ход ликвидации последствий на личном контроле держит губернатор Игорь Руденя.

Читайте ранее в этом сюжете: Восстановление тверских дорог проконтролирует губернатор Руденя