Москва, , 12:55 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает 7 ноября корреспондент ИА REGNUM.

В церемонии возложения цветов также приняли участие ветераны, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, депутаты, военнослужащие и представители молодежных объединений.

Напомним, сегодня, 7 ноября, на Красной площади прошел торжественный марш, посвящённый 78-й годовщине военного парада в осажденной Москве 7 ноября 1941 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября исполнилось 102 года со дня Великой Октябрьской социалистической революции.

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