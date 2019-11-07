Ростов-на-Дону, , 12:52 — REGNUM В Ростовской области митингами и шествиями отмечают 102-ю годовщину Великого Октября. Об этом информирует региональное отделение КПРФ.

Так, в Ростове-на-Дону 7 ноября запланировано торжественное шествие и митинг, посвященные 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Колонна выстроится на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Театрального и проследует до памятника Владимиру Ленину, установленному на улице Большой Садовой. Здесь же состоится митинг.

Митинги, демонстрации и шествия также пройдут в городах и районах Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что 7 ноября 2019 года в России отмечают 102-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.