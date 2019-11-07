Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 12:47 — REGNUM Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин назвал причину недавней утечки опасных веществ на бывшем химическом предприятии «Усольехимпром». По его словам, в происшествии виноваты охотники за металлом.

«Это однозначно вмешательство посторонних лиц. Было установлено, что четыре болта, которые держат задвижку, были вскрыты для того, чтобы похитить оголовок скважины и, возможно, вообще достать оттуда трубы. Скважина оказалась под давлением, и как только произошла разгерметизация, они испугались и скрылись», — передаёт слова мэра ТАСС.

Максим Торопкин заключил, что необходимо усилить охрану предприятия. Действующий договор на охрану завода, заключённый администрацией области со специализированным агентством истекает к концу 2019 года.

Напомним, ЧП произошло вечером 25 октября — из-за разгерметизации задвижки скважины №2 случилась утечка эпихлоргидрина. Для ликвидации аварии было задействовано 18 человек и пять единиц техники. Никто в результате происшествия не пострадал. Тем не менее, ранее глава Росприроднадзора Светлана Родионова сравнила угрозу, исходящую от «Усольехимпрома», с аварией на Чернобыльской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о нахождении на территории предприятия тридцати цистерн с неизвестным содержимым. Таким образом, число ёмкостей с предположительно ядовитыми веществами, которые необходимо утилизировать выросло до 66 штук.

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