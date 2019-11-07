Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Бывший форвард ФК «Зенит» и сборной России Александр Кержаков продолжает судебные тяжбы с экс-супругой Марией Кержаковой, которая теперь просит не выпускать его из страны до уплаты алиментов. Об этом ИА REGNUM сообщили в судебной пресс-службе города.

На данный момент в Санкт-Петербургском городском суде находится дело по иску Марии Кержаковой к футболисту: она просит установить ограничение на выезд из России для своего бывшего мужа, пока он не выплатит алименты, размеры которых на 6 ноября 2019 года составляют почти 13 млн рублей.

Однако пока рассмотрение иска приостановлено, так как 7 ноября состоится заседание еще и по апелляции Марии Кержаковой на решение Выборгского райсуда. Тот согласился с требованиями Александра Кержакова о необходимости сократить сумму ежемесячных выплат алиментов в связи с его карьерными и жизненными перипетиями.

В августе 2019 года Выборгский райсуд определил величину подлежащих уплате алиментов в размере 1/6 части заработка и иного вида дохода в виде ежемесячных платежей. Прежнее соглашение с Марией Кержаковой от 2011 года предусматривало выплату 300 тыс. рублей каждый месяц в пользу несовершеннолетней дочери с ежегодной индексацией в сторону увеличения на 10%, поскольку на дату заключения соглашения Кержаков являлся профессиональным футболистом и имел нерегулярный меняющийся заработок.

«Однако в 2017 году материальное положение истца сильно изменилось, он прекратил профессиональную карьеру футболиста; кроме того, в 2013 году у него родился сын, а в 2017 году — еще один сын, в отношении которого заявлены требования о взыскании алиментов в размере ¼ части всех видов заработка. С июля 2018 года Кержаков работает в Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» в должности старшего тренера с ежемесячной заработной платой в размере 250 000 рублей», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выборгский райсуд признал, что если в 2015 году Кержаков в среднем получал более 25 млн рублей в месяц, то сейчас его доход существенно снизился. А с учетом индексации по прежнему соглашению он должен был бы платить Марии Кержаковой по 643 тыс. рублей ежемесячно — такая сумма превышает общий размер доходов плательщика алиментов.

«Возможность выплачивать алименты в прежнем размере у истца объективно отсутствует», — решили в Выборгском райсуде, с чем Мария Кержакова не согласилась и запустила процедуру обжалования.

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