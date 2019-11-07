Красноярск, , 12:44 — REGNUM В Красноярском крае завершилась работа по оказанию адресной помощи пострадавшим в результате разрушения дамбы в Курагинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 ноября в краевом министерстве социальной политики.

Завершена работа по выделению средств из резервного фонда региона семьям погибших и пострадавшим.

По данным министерства, в ближайшее время семьям десятерых погибших и троих пропавших без вести вахтовиков выплатят по 1 млн рублей и по 500 тыс. рублей соответственно. Четверо пострадавших получат по сто и по двести тысяч рублей, в зависимости от ущерба здоровью.

Ранее семьи семерых погибших получили по 1 млн рублей, 15 пострадавших в состоянии средней степени тяжести и четверо в лёгкой — по двести и по сто тысяч рублей.

Также родственники погибших, имеющие право на получение страхового обеспечения в связи со смертью застрахованных работников, получат единовременные страховые выплаты в размере 1 млн рублей от регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Курагинском районе Красноярского края произошла 19 октября. В результате разрушения каскада дамб технологического водоёма золотодобывающей артели погибли 17 человек, пострадали более 40 человек. Трое считаются без вести пропавшими.

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