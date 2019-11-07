Тула, , 12:38 — REGNUM 75-летие со дня образования отмечает Тульское суворовское военное училище 7 ноября, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В рамках празднования юбилея в училище пройдут мероприятия с участием представителей командования Воздушно-десантных войск, администрации Тульской области, общественных и ветеранских организаций города, выпускников училища, школьников и юнармейцев.

Тульской суворовское военное училище было создано в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. и было призвано воспитывать молодое поколение защитников своего Отечества. В 1960 году училище закрыли, но в 2016 году открыли вновь — уже обновлённым.

Сегодня обучение здесь ведётся по классической школьной программе, однако воспитанники углубленно изучают историю, военное дело, большое внимание уделяется практическим занятиям военно-прикладными видами спорта. Также в программе обучения — два иностранных языка. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены новейшими приборами для проведения научных опытов, также проводятся занятия по робототехнике, авиа и судомоделированию.