Белгород, 7 ноября 2019, 12:42 — REGNUM Общая смертность от болезней системы кровообращения в Белгородской области за январь — сентябрь 2019 года составила 713,3 на 100 тысяч населения. При этом доля умерших от геморрагического и ишемического инсульта в трудоспособном молодом возрасте выше, чем средний показатель по России и ЦФО.
Несмотря на снижение показателей смертности по сравнению с 2018 годом, медики говорят о недостаточной профилактической работе.
1 октября 2018 года в регионе стартовала программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которая входит в нацпроект «Здравоохранение». С помощью этого проекта специалисты рассчитывают снизить смертность от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения, сообщает информационное агентство «Бел.ру».