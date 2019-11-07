Белгород, , 12:42 — REGNUM Общая смертность от болезней системы кровообращения в Белгородской области за январь — сентябрь 2019 года составила 713,3 на 100 тысяч населения. При этом доля умерших от геморрагического и ишемического инсульта в трудоспособном молодом возрасте выше, чем средний показатель по России и ЦФО.

Несмотря на снижение показателей смертности по сравнению с 2018 годом, медики говорят о недостаточной профилактической работе.

«Это говорит о неинформированности населения и о недостаточной работе первичного звена. Мы с вами не дорабатываем в той тесной связке, которая должна быть у семейного врача и пациента, и у невролога её нет. Наша проблема — это позднее поступление пациента в стационар», — считает главный врач областной клинической больницы Святителя Иоасафа Белгорода Жанна Чефранова.

1 октября 2018 года в регионе стартовала программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которая входит в нацпроект «Здравоохранение». С помощью этого проекта специалисты рассчитывают снизить смертность от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения, сообщает информационное агентство «Бел.ру».