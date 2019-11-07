Самара, , 12:44 — REGNUM В Самаре в девятый раз проходит Парад Памяти. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

По словам чиновников, парад дал старт череде мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Перед началом парада губернатор Самарской области Дмитрий Азаров совместно с исполняющим обязанности полпреда президента РФ в ПФО Игорем Паньшиным возложили цветы к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве».

В параде принимают участие 125 парадных расчетов. «Из трех парадов, состоявшихся 7 ноября 1941 года, парад в нашем городе стал самым масштабным и во многом переломным для хода истории. По этой площади прошагали более 25 тысяч бойцов, готовых к отправке на фронт. Прошла самая современная на тот момент боевая техника», — сообщил Дмитрий Азаров, приветствуя его участников.