Магадан, Магаданская область, , 12:28 — REGNUM В медицинском колледже Магаданской области появился первый на Дальнем Востоке интерактивный комплекс обучения «Пирогов». Перед преподавателями и студентами учебного заведения открылись новые возможности в изучении человеческого тела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области.

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«В интерактивном режиме, наглядно и в доступной форме студенты могут изучать строение человеческого тела, органов, систем, их взаимное расположение», — поделился впечатлениями руководителя медицинского колледжа Валерий Лошкарев.

В комплекс входит мощный компьютер и интерактивная панель высокого разрешения. Студенты видят анатомические модели в трёхмерном изображении. Обучающиеся могут выбрать и подробно изучить отдельную мышцу на уровне волокон, кровеносной системы и нервных окончаний.

Современное оборудование разработано самарской компанией в сотрудничестве со специалистами российской высшей медицинской школы. Работе на интерактивному комплексе производители обучили двух преподавателей и двух студентов-выпускников колледжа.

На современном интерактивном учебнике «Пирогов студенты колледжа будут проходить обучение по дисциплинам топографическая и патологическая анатомия, судебно-медицинская экспертиза, хирургия, офтальмология, стоматология, отоларингология и многие другие.

Новое интерактивное оборудование оценил глава региона. Сергей Носов отметил, что интерактивный учебник «Пирогов» повысит качество образования в медколледже.

Как сообщало ИА REGNUM, по национальному проекту «Здравоохранение» онкологический диспансер Магаданской области получил современное оборудование на 5 млн рублей: аргоноплазменный коагулятор, ультразвуковой электрохирургический генератор и реанимационный анестезиологический монитор.