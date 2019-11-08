Москва, , 09:04 — REGNUM Наиболее высоко оценивают отношение российской власти к российскому народу граждане с неполным средним и средним образованием. Как сообщает ИА Красная Весна, об этом говорят результаты опроса АКСИО-8, проведенного во всех регионах России с участием более чем 85 тысяч человек.

Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности отношением со стороны властей в зависимости от уровня образования респондента, % ИА Красная Весна

Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности отношением со стороны властей в зависимости от уровня образования респондента, % ИА Красная Весна

Именно эти две группы чаще прочих выражают удовлетворение тем, как власти РФ относятся к народу: среди граждан с неполным средним образованием позитивно оценивают отношение власти 13% (негативно — 64%), со средним — 11% (негативно — 69%). Необходимо отметить, что граждане из лидирующей категории являются или совсем молодыми людьми, которые пока не закончили среднюю школу, или людьми пожилыми, давно окончившими неполную среднюю школу. Это сходится с распределением ответов в зависимости от возраста, когда наиболее удовлетворены отношением властей оказались самые молодые и самые пожилые люди.

При этом даже показатели лидирующих групп весьма скромны: 13% и 11%. В остальных же категориях, включая граждан со средним специальным, неоконченным высшим и высшим образованием, недовольство властью еще сильнее. Более того: оно совершенно одинаковое: недовольны 73%.

Обобщенные распределения ответов на вопрос об удовлетворенности властью, % ИА Красная Весна

Отметим, в сумме 10% отношением власти довольны, 72% не довольны и 18% не нашли ответа. Если распределить не ответивших пропорционально ответившим, то получается, что к власти неприязненно относятся 87% граждан, а одобрительно — только 13%.

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