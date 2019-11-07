Пермь, , 12:16 — REGNUM В Перми в ночь на 8 ноября ожидается сильный дождь, затем снегопад и резкое похолодание. Город функционирует в режиме повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Согласно метеопрогнозам, температура воздуха может понизиться до минус 12 градусов по Цельсию. «Прогноз погоды неблагоприятный, причем не только на ближайшие сутки, но и на несколько ближайших дней. Готовимся к худшему прогнозу», — сказал глава Перми Дмитрий Самойлов 7 ноября на заседании комиссии по ЧС.

Он дал поручение городским службам отслеживать метеорологическую обстановку и докладывать ему о любых изменениях, чтобы начать тотальную обработку улиц противогололедными материалами.

По данным управляющих организаций, более 3 тысяч дворников готовы к работе. Ранним утром 8 ноября запланированы контрольные обходы дворов для проверки работы УК и ТСЖ.