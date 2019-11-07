Махачкала, , 12:11 — REGNUM Во время обысков в мэрии дагестанского Каспийска сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы города Заура Римиханова. Вице-мэра увезли на допрос, пишет 7 ноября «Интерфакс-Юг».

В чем именно подозревается чиновник, пока неизвестно. Спецмероприятия в администрации города продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в обысках в мэрии Каспийска принимают участие сотрудники ФСБ по Дагестану. По данным источника в силовых структурах, мероприятия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела. Данную информацию также подтвердили в пресс-службе Следственного комитета республики, но от официальных комментариев пока воздержались.

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