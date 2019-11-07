Москва, , 12:07 — REGNUM Около половины работающих жителей России (47%) признались, что в рабочие дни не высыпаются. Причём, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), доля тех, кто не высыпается пять дней в неделю, выросла с 2017 года с 32% до 38%.

Читайте также: Недосып может привести к возникновению инсульта — ученые

Главная причина недосыпания — сверхурочная работа или учеба (32%). На втором месте — просмотр телепередач в позднее время, компьютерные игры или чтение книг (27%). На третьем — возраст или проблемы со здоровьем (22%).

Среди других причин недосыпа граждане РФ назвали: наличие в семье маленького ребенка (15%), внешние раздражители: шум, свет, некомфортная температура (8%), бытовые дела (4%), храп супруга или супруги (6%).

Опрос проведен в октябре 2019 года. Опрошены 1600 человек в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, чаще высыпаются рабочие (59%) и индивидуальные предприниматели (58%). Реже высыпаются руководители высшего и среднего звена (54%).

Ранее в сюжете: Почти половина работающих граждан РФ не высыпаются в рабочие дни