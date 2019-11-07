Монреаль, Канада, , 14:50 — REGNUM В спортивном симуляторе FIFA 20 появится форма украинской киберспортивной организации Natus Vincere. Об этом представители клуба сообщили на своём официальном сайте 6 ноября.

Новая форма появится в игре в составе набора FIFA Global Series. Геймеры смогут выбрать один из двух комплектов одежды Natus Vincere: домашний и выездной.

Напомним, релиз FIFA 20 состоялся 12 июня 2019 года. Главным нововведением проекта стало появление режима Volta — аналога уличного футбола.

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