Пекин, , 14:48 — REGNUM В Китае ввели ограничения для геймеров младше 18 лет. Теперь им можно играть только по 90 минут в день, сообщило издание The New York Times 6 ноября.

В выходные дни это время увеличивается до трёх часов. При этом после 22:00 юные геймеры не имеют права подходить к компьютеру.

Для эффективного контроля за введёнными ограничениями в Китае запретят несовершеннолетним пользователям регистрироваться в онлайн-играх под чужими паспортными данными. Подобным образом будут отслеживаться и покупки в игровых проектах — их количество будет строго ограничено.

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