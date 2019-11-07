Лос-Анджелес, США, , 14:38 — REGNUM Для тактической ролевой игры Teamfight Tactics вышло масштабное обновление под названием «Стихии набирают силу». Об этом разработчики проекта рассказали на официальном сайте League of Legends.

Теперь все персонажи Teamfight Tactics разделены по принадлежности к одной из стихий. В проекте также появились новые герои, предметы и арены.

Напомним, Teamfight Tactics — это тактическая игра в поджанре «автошахматы», предустановленная в клиент League of Legends. В ней геймеры собирают отряд из различных персонажей и сражаются с героями противника.

Читайте ранее в этом сюжете: Командная стратегия A Year Of Rain вышла в ранний доступ в Steam