Москва, , 11:43 — REGNUM Мещанский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело, возбуждённое в отношении трёх участников несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. На скамье подсудимых окажутся Максим Мартинцов, Александр Мыльников и Егор Лесных.

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Как заявили в судебной инстанции, материалы дела уже поступили в суд. Дата начала слушаний пока не назначена, но фамилия судьи уже известна — дело будет рассматривать Ирина Акулова, пишет ТАСС.

Уточняется, что все трое обвиняются по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Под арест отправлены: Андрей Баршая, Егор Лесных, Максим Мартинцов и Владимир Емельянов. Все они обвиняются в применении насилия к представителям власти. В отношении Александра Мыльникова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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По данным следствия, в ходе акции 27 июля на улице Рождественке Александр Мыльников с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалили на землю сотрудника Росгвардии и стали бить его ногами. Кроме того, Лесных ударил другого стража порядка ногой.