Москва, , 11:42 — REGNUM Главные причины, по которым нужно отменить моратория на смертную казнь: изнасилование несовершеннолетних (72%), серийные (64%) и умышленные убийства (45%). Таковы данные опроса «Левада-центра».

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Среди других причин возврата смертной казни граждане РФ назвали: терроризм, подготовку государственного переворота (44%), торговлю наркотиками (39%), коррупцию (26%), государственную измену и шпионаж (18%).

Также по мнению 12% опрошенных, высшая мера нужна в случае покушение на жизнь главы государства и за вооруженное ограбление (11%). От том, что смертная казнь недопустима ни в каких случаях заявили 11% респондентов.

В опросе 24 — 30 октября 2019 года приняли участие 1616 респондентов старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличилось количество жителей России, считающих, что смертную казнь нужно восстановить. Если в 2015 году о возврате говорили 31% опрошенных, то в 2019 году их число выросло до 33%.

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