Владикавказ, , 11:48 — REGNUM Самую маленькую учительскую зарплату в России получают педагоги Северного Кавказа. Сразу в пяти субъектах округа средняя зарплата педагогического работника организаций общего образования не достигает и 24 тыс. рублей, говорится в отчете Росстата по итогам первых девяти месяцев 2019 года.

Меньше всех среди коллег за свой труд получают школьные учителя в Северной Осетии — в среднем 21,9 тыс. рублей в месяц. В первую пятёрку антирейтинга также вошли следующие республики СКФО: Кабардино-Балкария (22,1 тыс. рублей), Карачаево-Черкесия (22,2 тыс.), Ингушетия (22,3 тыс.) и Дагестан (23 тыс.). Чечня расположилась на седьмой строчке с показателем 23,9 тыс. рублей.

Наиболее высокие зарплаты зафиксированы у учителей Чукотского автономного округа (99 тыс. рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (97,5 тыс.) и Москвы (97,2 тыс.). При этом средняя зарплата учителей по стране за январь-сентябрь текущего года составила почти 40,4 тыс. рублей.

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