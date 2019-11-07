* запрещённая в России организация

Могадишо, , 11:43 — REGNUM Сомалийские боевики группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустили видео, на котором впервые можно было частично увидеть лидера группы Абу Убайда. Об этом передает VOA Africa.

На видео, обнародованного во вторник, 5 ноября, запечатлена встреча Убайда с боевиками группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прошедшая 30 сентября в лесу, перед неудавшимся рейдом на Баллидогле, авиабазу, используемую американскими войсками в Сомали.

Видео показывает руки и плечи Убайда, но его лицо остается размытым. Его голос был слышен, когда он обращался к соратникам, призывая их атаковать военнослужащих США.

«Наша самая большая цель сегодня — это американцы, а не отступники», — говорит он.

«Единственная причина, по которой мы приложили все эти усилия и предприняли всю эту подготовку сегодня, — это нападение на американские войска. Поэтому вы должны выполнять операцию с большой эффективностью», — заявил Убайда на видео.

США предложили вознаграждение в размере до 6 миллионов долларов США за информацию, которая приведет к поимке Убайда.

Напомним, что Убайда, ранее известный как Ахмед Дирие, стал эмиром «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году после смерти предыдущего лидера группировки Ахмеда Абди Годана.

Годан был одним из многих бойцов и лидеров «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были убиты в результате атак американских самолетов и беспилотников.

«Аш-Шабаб"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.