Оренбург, , 11:31 — REGNUM В Оренбургской области вакцинацию против гриппа прошли 34,3% жителей региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Оренбуржью.

За счет бюджета привиты 646,7 тыс. человек. За счет других источников вакцинированы 31,1 тыс. человек. В общей сложности, антигриппозную прививку получили 677,8 тыс. человек — 34,3% населения.

По данным Роспотребнадзора, в девяти муниципальных образованиях работодатели проигнорировали профилактические мероприятия в преддверии эпидсезона.

Напомним, ранее минздрав области заявлял о том, что осенью 2019 года планируется вакцинировать от гриппа 45% населения.

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