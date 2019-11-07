Скопье, , 11:42 — REGNUM С 15 ноября по 15 марта за отсутствие зимних шин или летних шин с цепями противоскольжения (использование шипованных шин в стране запрещены) македонские водители будут обязаны выплатить штраф в размере 45 евро (примерно 3200 рублей) или получить 25 негативных пунктов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Республиканский совет по безопасности коммуникаций призвал водителей быть ответственными на дорогах и выполнять наложенные законом обязанности:

«Несмотря на то, что климатические условия стабильны, в ближайший период ожидаются минусовые температуры, особенно в утренние часы».

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